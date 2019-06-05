Вступительная кампания на Харьковщине начнется 10 июля

Как сообщили в Харьковской облгосадминистрации, об особенностях вступительной кампании рассказал на брифинге 5 июня заместитель председателя ХОГА Анатолий Бабичев.

Он напомнил, что с 1 июля начинается формирование личных кабинетов абитуриентов, продлится оно до 30 августа (для желающих поступить на заочную форму обучения или обучение по контракту).

Прием заявлений и документов от поступающих начинается 10 июля и завершается 22 июля. Для тех, кто должен проходить собеседование, творческие конкурсы, сдавать вступительные экзамены, прием документов заканчивается 16 июля.

«Сроки подачи документов стали короче, абитуриентам необходимо обратить на это внимание. Еще одна новация - сроки проведения творческих экзаменов. Ранее они проводились после представления документов, теперь - до этого», - подчеркнул Бабичев.

Творческие экзамены будут проводиться в несколько сессий: 1-10 июля - для тех, кто желает поступить на бюджет, 11-22 июля - для контрактников.

Вступительные экзамены будут проводиться с 17 по 22 июля, собеседования - с 17 по 19 июля.

Обнародование рейтингового списка поступающих на бюджетную форму состоится 26 июля. Зачисление на места контрактного заказа продлится до 30 сентября.

Как и в прошлом году, абитуриенты могут подавать 7 заявлений на поступление на 4 специальности. Однако в этом году есть ограничения: минимальный порог установлен на специальности «Стоматология», «Медицина» и «Педиатрия». Для участия в конкурсе поступающий должен иметь не менее 150 баллов по второму и третьему конкурсным предметам.

Также есть ограничения по специальностям с особо высоким уровнем общественной ответственности, в частности «Право», «Публичное управление и администрирование», «Международные отношения», «Международные экономические отношения», «Международное право», «Фармация». Конкурсный балл на эти специальности не может быть меньше 130 баллов.

Кроме того, были расширены льготы для участников боевых действий: если раньше их имели только участники АТО (ООС), то теперь - участники всех боевых действий. Среди важных новаций этого года - внедрение механизма первоочередного зачисления на медицинские и педагогические специальности абитуриентов, которые согласились на 3-летнюю отработку в сельской местности.

Агентство Телевидения Новости