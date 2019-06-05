Опасность летнего отдыха: спасатели рассказали о жизненно важных правилах

Этим летом в Харьковской области прогнозируется увеличение количества лесных пожаров, предупреждают специалисты. В прошлом году огонь уничтожил более двух сотен гектаров леса, но этим летом прогнозируют еще большие потери. Только за весну пожары уже успели уничтожить три с половиной гектара леса.

Павел Пономаренко, дир. Департамента гражданской защиты населения:

В цьому році на червень та липень передбачається значне підвищення температурного режиму - до 35 градусів, тобто, пожежо-небезпечний період у нас буде дуже важкий. Тому дуже уважно хотілось би, щоб люди, які відвідують місця відпочинку у лісах, вони дотримувались правил протипожежної безпеки.

Из-за довольно жаркого лета специалисты ожидают и возможного увеличения гибели отдыхающих на водных объектах. Так, с начала года - 23 человека погибло на воде, из них восемь, по данным судебно-медицинской экспертизы, - утопленники. Хотя спасатели отмечают, что ни одной смерти на оборудованных пляжах не было зафиксировано.

Сергей Колосовский, нач.упр.предотвращения ЧС ГУ ГСЧС в Харьк.обл:

Самий, скажем так, безпрограшний варіант - це місце, де все обладнано. Це рятувальні пости, медичний персонал, рятувальники, де необхідно, і обладнане місце відпочинку.

Всего планируется оборудовать 62 пляжа, однако на сегодняшний день открыто только три. К полному старту купального сезона, 15 июня, в ГСЧС обещают увеличить количество мест для отдыха харьковчан. Тем, кто не может добраться до оборудованных пляжей, спасатели советуют тщательно выбирать водоемы - не купаться у поворотов рек из-за сильного течения, а также избегать заброшенных берегов водоемов.

Сергей Колосовский, нач.упр.предотвращения ЧС ГУ ГСЧС в Харьк.обл:

Берег повинен бути «незаросшим», бо обривиста, скажем так, структура берегу, може людина підсковзнутися, упасти в воду. На сьогоднішній момент вода ще зовсім не прогріта - прогрівся тільки верхній слой, буквально десь метра півтора. Вода, по даним нашої служби водолазної, на сьогоднішній десь сягає 9-8 градусів.

Также спасатели предостерегают родителей, которые пришли на пляж вместе с детьми, ни на секунду не оставлять их без внимания, а еще научить не игнорировать таблички «Купание запрещено!»

Агентство Телевидения Новости