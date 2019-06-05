Украинцы вышли на акции протеста после убийства 5-летнего ребенка. Что о расследовании говорят правоохранители?

К зданию областного управления полиции десятки людей пришли с игрушечными машинками и цветами. У входа в учреждение зажгли свечи и лампадки, а возле двери наклеили плакаты «Безнаказанность убивает». Похожие акции прошли в 12 городах Украины. Люди вышли на пикеты после смерти 5-летнего Кирилла Тлявова из Киевской области. Малыш получил тяжелое ранение во время отдыха. В убийстве мальчика подозревают двух полицейских.

Ян Герасимов, участник акции:

Всех возмутило то, что визначально полиция начала покрывать, что сам мальчик споткнулся, признали, что в него стреляли, когда нашли пулю в голове. Конечно, сейчас они их накажут, но гнилость системы была очень ярко продемонстрирована.

Геннадий та Даниил, участник акции:

Полицейские – это на самом деле не полицейские, а бандиты! Как оказалось. Не все полицейские, есть хорошие полицейские, но вот происходит так, как происходит!

У стен областного управления пикетчики требовали тщательного расследования и отставки руководителей силовых структур после трагедии на Киевщине. Начальник харьковских правоохранителей Валерий Сокуренко к участникам акции не вышел. Между тем, в Киеве во время брифинга министр внутренних дел Украины, Арсен Аваков, отметил - заявление об отставке не будет писать. Этот вопрос может рассмотреть в соответствующем порядке этот парламент или следующий. И подчеркнул, что глава полиции Сергей Князев тоже не должен уходить, поскольку хорошо работает и делает все, что от него зависит. Суд арестовал подозреваемых в убийстве мальчика на 2 месяца, дело передано в Государственное бюро расследования. Министр заявил, что он и его коллеги заинтересованы в тщательном изучении всех деталей дела и наказании виновных. Отвечая на вопрос об убийстве малыша на фоне реформирования полиции, сказал - это поражение, которое ставит под вопрос существующие достижения, однако не говорит о полном провале реформ правоохороннои системы в Украине.

Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины:

Люди прагнуть того, що і я прагну: відповідальності, справедливості, і ми наполягаємо на тому, щоб справа пішла до суду у найкоротший термін. Ця сім'я потребує зараз допомоги. ми обговорювали це питання. Це і приватні питання, і питання допомоги брату цього загиблого хлопчика.

По словам Авакова, после трагедии на Киевщине соберут информацию о всех полицейских, которые не прошли переаттестацию, но возобновились на службе через суд. Таких, подчеркнул министр, около 800 человек. Кроме того, глава Нацполиции Сергей Князев поставил задачу соответствующим подразделениям провести проверку всех заявлений и жалоб граждан по поводу ненадлежащего поведения полицейских вне службы.

Агентство Телевидения Новости