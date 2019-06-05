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Зажигательные танцы учителей: видео собрало более миллиона просмотров (видео)

Зажигательные танцы учителей: видео собрало более миллиона просмотров (видео)

Педагоги Валковского лицея имени Масельского исполнили массовый танец на выпускном под композицию "Gonna Make You Sweat".

Видео появилось в Сети 31 мая. Так, сначала на импровизированную площадку вышли всего несколько учителей, однако уже к концу танца их стало больше 20 человек.

За шесть дней ролик посмотрели больше 1,7 миллиона человек. Кроме того,  запись собрала больше тысячи комментариев и 33 тысячи репостов. 

"Кто сказал, что учителя не теме? Конечно - в теме!", - значится в описании под видео.


Агентство Телевидения Новости

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