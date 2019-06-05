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В районе «Барабашово» пропал 13-летний мальчик (фото)

В районе «Барабашово» пропал 13-летний мальчик (фото)

`13-летний Даниил Копчиков (Луценко) ушел из дому 3 июня около 11:00, в районе рынка «Барабашово» и до сих пор не вернулся.

Об этом сообщили на странице в Facebook представители службы розыска детей в Харьковской области.

Парень раньше систематически убегал от родителей, склонен к бродяжничеству, попрошайничеству и мелким кражам из супермаркетов.  При себе не имел никаких вещей.

Рост около 1.50 метров, глаза серо-зеленые, волосы светлые. Он был одет в в черную футболку с белым геометрическим рисунком, синие шорты с надписью "85" на боку и серые сандалии.

Юный беглец может находится в районе метро «Студенческая» - со стороны Киевского или Московского районов города. 

Если вам известна любая информация о пропавшем подростке, правоохранители просят звонить по телефонам +380577059914  или 102.

Агентство Телевидения Новости

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