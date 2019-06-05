Стрельба на Салтовке - все подробности

Именно во дворе этого дома по улице Гвардейцев Широнинцев и раздались выстрелы. С пневматического пистолета неизвестные расстреляли тридцатилетнего мужчину. Анна Нечипоренко, местная жительница, показывает скамейку возле дома, на которой он лежал, истекая кровью. Когда женщина подошла, пострадавший был уже не в сознании, на теле было много ранений.

Анна Нечипоренко, очевидец:

- А де він лежав? - Вон, на лавочке. Да я и не знаю, он без сознания был, но пуля торчала в голове.

В полиции подтверждают: действительно, мужчина получил четыре ранения - в голову, грудную клетку и бедра. Его отвезли в больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Дмитрий Гринчак, начальник отдела криминальной полиции Московского района, объясняет - произошло все из-за алкоголя - мужчины познакомились в местном кабаке и решили продолжить вечер вместе, но в ходе дружбы поссорились.

Дмитрий Гринчак, начальник отдела криминальной полиции Московского района:

В ходе вызова на место происшествия было установлено, что наш потерпевший употреблял спиртные напитки с двумя малознакомыми людьми, после чего у него с одним из них возник конфликт на почве внезапно возникших неприязненных отношений и употребления спиртных напитков. В ходе этого конфликта один молодой человек, 29 лет, нанес нашему потерпевшему огнестрельные ранения.

Сейчас, по словам Дмитрия Гринчака, пострадавший проходит лечение. Нападавшего нашли на следующий день, теперь ему за покушение на убийство грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

Агентство Телевидения Новости