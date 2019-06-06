Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:05
Просмотров: 54

Троллейбус №3 на два дня сменил маршрут, №36 – не ходит

Троллейбус №3 на два дня сменил маршрут, №36 – не ходит

Движение троллейбусов по пр. Александровскому, ул. 12 Апреля и пр. Индустриальному, на участке от бул. Богдана Хмельницкого до пр. Московского, запрещено с 10:00 до 15:00 6 и 7 июня.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета со ссылкой на Департамент инфраструктуры. 

На это время движение троллейбусов организовано следующим образом:

троллейбус №3: ул. Университетская - ул. Вернадского - пр. Гагарина - пр. Героев Сталинграда – бул. Богдана Хмельницкого - пр. Московский – бул. Богдана Хмельницкого и далее по маршруту;

троллейбус №36 - не ходит.

Изменения связаны с  ремонтом оборудования тяговой подстанции.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 