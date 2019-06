Визит учеников Люботинской школы-интерната «Дивосвит» в гости к компании разработчику мобильных игр

Об этом визите школьники давно просили руководство школы-интерната.

Многолетняя программа финансирования благотворительного фонда «Плариум» и помощь, которую фонд оказывает Люботинской школе-интернату «Дивосвит», позволила сблизиться ученикам и сотрудникам компании настолько, что теперь их связывают настоящие дружеские отношения.

Сотрудники компании приезжают в «Дивосвит» с интересными лекциями, презентациями, развивающими заданиями. Рассказывают о своих увлечениях вне работы, на своих примерах показывают, как хобби может стать профессией.

Конечно же, ребятам было очень интересно посетить то место, где задумываются и появляются на свет игры «Плариум». И вот – этот день настал. Ученики «Дивосвита» стали гостями офиса «Плариум Юкрейн».

Вот, что говорили ученики, по окончании экскурсии:

«…очень впечатлила дружественная атмосфера между сотрудниками. Понравился стильный дизайн рабочих мест, который создает приятную обстановку и то, что каждый сотрудник знает цели компании и горит тем, что делает. Это по-настоящему вдохновляет…», «…поездка в «Плариум» принесла мне массу положительных эмоций. Я увидела, как сплоченно работают там люди. Такой креативный подход к работе увлекает и мотивирует на создание новых, замечательных идей. Мне очень там понравилось»

Следует отметить, что в «Дивосвите», по инициативе педагогического состава, в 2016 году появилось направление обучения IT – профессиям. Благодаря партнерским отношениям с несколькими университетами Харькова, на базе учреждения организованы Зимняя и Летняя школы молодых программистов и дизайнеров, для учащихся 7-11 классов читается курс «Кибербезопасность», а в 2019 году школа-интернат присоединилась к Академии Cisco.

«В разрезе наших учебных программ, эта экскурсия была просто необходима. Дети были в восторге от всего увиденного - им показали каждый этап создания игры, объяснили какой это тяжелый, кропотливый, интеллектуальный и вместе с тем - потрясающе интересный труд. Эта экскурсия расширила их рамки восприятия компьютерной игры. Многие потом признались, что работа в компании «Плариум Юкрейн» - работа их мечты! У нас уже есть несколько групп, которым не повезло в этот раз попасть в офис компании, и они с нетерпением ждут следующей экскурсии» - делится впечатлениями своих учеников от всего увиденного заместитель директора школы-интерната Екатерина Лампанченко.

Визит закончился чаепитием, главным украшением которого был огромный торт, который сотрудники «Плариум Юкрейн» приготовили для своих гостей.

Справка. Компания «Плариум Юкрейн» - украинский лидер в области производства компьютерных игр. Основной офис «Плариум Юкрейн», в котором трудятся более 600 человек, находится в Харькове, также у компании есть свои студии в Одессе и Львове. «Плариум Юкрейн» принимала участие в разработке таких игровых хитов как «Total Domination», «Total Domination: Reborn», «Stormfall: Rise of Balur», «Sparta: War of Empires», «Nords: Heroes of the North», RAID: Shadow Legends.

