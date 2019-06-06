Пассажиропоток харьковского аэропорта за май составил более 100 тысяч человек

Пассажиропоток международного аэропорта Харьков в мае 2019 года составил 114 тыс. человек, что на 28% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Об этом сообщает Центр транспортных стратегий со ссылкой на данные аэропорта "Харьков".

Так, в мае были открыты прямые регулярные рейсы в Баку (Buta Airways), Ларнаку и Барселону (SkyUp Airlines), а также стартовали сезонные рейсы в Монастир, Даламан и Бодрум.

Отметим,что в апреле этого года пассажиропоток аэропорта составил 92,9 тысячи человек, что на 43% больше, чем год назад.

Агентство Телевидения Новости