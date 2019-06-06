Распространители фейков о "Барабашово" будут нести не только административную, но и уголовную ответственность - адвокат

Адвокат народного депутата Украины Александра Фельдмана и ЧАО "Концерн АВЭК и Ко" Иван Либерман готовит иски в суд к целому ряду ответчиков, распространяющих фейки о деятельности ТЦ "Барабашово". По его словам, собрано большое количество материалов, они сейчас находятся у экспертов-лингвистов. Получено видео одного из ведущих телеканалов города, он также будет выступать в качестве ответчика.

Либерман сообщил, что он направил большое количество адвокатских запросов, в том числе к общественной организации "В єдності сила". "Сегодня есть информация, что мой запрос они почему-то отказываются получать. Причины будем выяснять уже в Генеральной прокуратуре, куда я обращусь в соответствии со ст. 397 Уголовного кодекса "Препятствование адвокатской деятельности", ведь юридические лица обязаны, это не право, а обязанность, принять адвокатский запрос и дать на него ответ. И даже предоставление формального ответа – это основание для открытие не только административного производства, но и уголовного", - заявил Либерман.

Адвокат подчеркнул, что большинство судебных процессов будут происходить в Киеве, и распространителям фейков придется не только извиниться, но и заплатить около миллиона гривен (либо другую сумму, которую установит суд). Он выразил уверенность, что люди, публично называющие вором человека, который никогда не привлекался не только к уголовной, но и к административной ответственности по соответствующим статьям, обязательно должны ответить за свои слова.

Либерман также сообщил, что материалы по этому делу переведены на иностранные языки и уже направлены, в частности, в США и Израиль. Кроме того, направлено обращение в Администрацию президента Украины. "Есть факты проявления фашизма, нацизма, антисемитизма и другой нетерпимости. Почему идут провокации, почему политические организации осуществляют незаконные деяния? Почему не расследуются уголовные дела, инициированные, в частности, концерном "АВЭК и Ко"? Этого терпеть никто не будет", - подчеркнул он.

Напомним, что согласно данным, обнародованным администрацией ТЦ "Барабашово" на пресс-конференции 24 мая, в средствах массовой информации и социальных сетях фиксируется беспрецедентное количество фейковых вбросов о работе торгового центра: почти 20 фейковых информационных подач только за 4 месяца 2019 года. Наиболее активными фейкмейкерами по отношению к "Барабашово" названы представители так называемых "инициативных групп" - малочисленных объединений арендаторов и бывших арендаторов торгового центра, проводящих дискредитирующую и дестабилизационную работу на "Барабашово" в пользу различных политических сил.

Источник: www.sq.com.ua

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