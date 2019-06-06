Сегодня 12:51
Просмотров: 35
Вице-губернатор Харьковщины Шахненко уволен
Заместитель председателя ХОГА Евгений Шахненко уволен по собственному желанию.
Как сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА, соответствующее распоряжение подписала глава облгосадминистрации Юлия Светличная.
Должность заместителя председателя Харьковской облгосадминистрации он занимал с февраля 2015 года, а до этого работал начальником управления (а впоследствии - директором департамента) капитального строительства Харьковской облгосадминистрации.
Загрузка...