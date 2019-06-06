Вице-губернатор Харьковщины Шахненко уволен

Заместитель председателя ХОГА Евгений Шахненко уволен по собственному желанию.

Как сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА, соответствующее распоряжение подписала глава облгосадминистрации Юлия Светличная.

Должность заместителя председателя Харьковской облгосадминистрации он занимал с февраля 2015 года, а до этого работал начальником управления (а впоследствии - директором департамента) капитального строительства Харьковской облгосадминистрации.

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