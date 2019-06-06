Украинская стратегия. Почему Гройсман идет в парламент с новой партией?

Децентрализация перезагрузила украинские города. Финансовая независимость позволила выполнять проекты на местах, не дожидаясь разрешений сверху и реверса средств из бюджета. Возможность работать для общества стала магнитом для инициативных руководителей, которые возглавили ОТГ, стали работать в громадах или сотрудничать с ними. Теперь такая же эффективная реформа нужна уже на уровне работы парламента. Она, по мнению премьер-министра Владимира Гройсмана, должна охватить 3 ключевые позиции: новую схему рассмотрения законопроектов, открытые избирательные списки и снятия неприкосновенности. За все это Гройсман обещает бороться вместе со своей новой партией «Украинская стратегия»

«Я думаю, что много надо сделать, чтобы люди получили результат. Я считаю, что здесь нужно иметь проактивную позицию - опыт и понимание у меня есть, надо добавить реактивной силы. Я понимаю, что это полностью связано с тем, насколько ты являешься присутствующим в парламенте ... Поэтому я хочу создать политическую силу, я ее возглавлю ... и эта политсила будет называться "Украинская стратегия". И наша стратегия – это сильная Украина и состоятельные граждане», - заявил Гройсман.

Гройсман - законы не должны приниматься годами

В стране за последние 3 года правительству удалось дать старт череде реформ. Изменения активизировали в медицине, образовании, социальном обеспечении различных категорий населения, ремонтируются и впервые за много лет строятся дороги и тому подобное. Но главным успехом Украины даже иностранные партнеры страны называют децентрализацию. Эта реформа сломала систему, пленниками которой десятилетиями были недофинансированы регионы.

Георг Мильбрадт, специальный посланник правительства Германии по вопросам реформ в области управления и децентрализации в Украине:

Я посещаю Украину 5-й год, со времен Майдана, и могу сделать несколько выводов. Главная задача реформы - создать действующие, способные громады, которые могут решать свои проблемы без участия государства, потому что оно передает им не только функции, но и финансирование. Эта задача воспринимается на местах хорошо. Вот пример: я посетил Песочинскую громаду под Харьковом и посмотрел, какую современную школу они построили.

Однако, таких революционных изменений могло быть и больше, если бы законопроекты не тормозили. То, что могло уже работать, изменив качество жизни граждан к лучшему, просто не находило поддержки депутатов или откладывалось раз за разом.

«Мы должны изменить систему принятия решений. Мы должны быть быстрыми, мобильными и максимально качественными. Нельзя тратить годы на один закон. Повестка дня, которую мы должны определить на перспективу, должна быть реалистичной, сильной и способной ускорить процессы, которые происходят в государстве», - к этому призвал Владимир Гройсман.

Реальный путь к изменениям в Украине

Украинцы хотят перемен - это продемонстрировали президентские выборы. На первый план в дальнейшем должны выйти изменения системы, то есть голосование по открытым спискам, реформа в процедурах работы парламента и снятия неприкосновенности. Выполнение этого обеспечит плодотворную и честную работу не за кресло, а на совесть, считает Владимир Гройсман:

«Я имел полтора года неприкосновенности как председатель Верховной Рады Украины. Сегодня 3 года как премьер-министр, я не имею никакой неприкосновенности, и поверьте мне, что жизнь никоим образом не отличается. Но что главное? Главное, что я больше думаю о том, как соблюдать закон и его не нарушать. И я считаю, что неприкосновенность украинского парламента и других чиновников - она их разъедает изнутри, она позволяет расширять рамки и нарушать закон, за который все равно придется отвечать. Давайте сейчас примем решение и снимем неприкосновенность. Я глубоко убежден в том, что это правильно, честно и достойно».

Так избирательную реформу премьер поддержал еще в начале прошлого года, во время обсуждения отчета Правительства с региональными СМИ.

«Если мы изменили систему децентрализации, мы можем начать закреплять ее в Конституции. ... Нам нужно изменить избирательную систему - открытые списки ... Тогда мы более качественных людей приведем в систему центральной власти, в т.ч., возможно, и по местному самоуправлению», - убежден Владимир Гройсман.

Благодаря этому украинская политика оздоровится - в парламент придут новые лидеры от новых партий «Люди важны», «Голос» и других политсил.

Украинская стратегия - «четкий взгляд на то, что может сделать Украину и украинцев сильнее»

В июле новый парламент украинцы будут избирать по-старому. Неэффективная система выбора и дальнейшей работы сохранились из-за противостояния президента и верховной рады. Соответственно работать даже новым парламентариям придется в старых условиях, которые, как уже было раньше, меняли людей и политические силы не в лучшую сторону. Тех же, кто смог достигать результатов и внедрил нужны реформы, президент попросил написать заявления об увольнении. В частности, Владимир Гройсман подал в отставку, призвав президента избрать новое правительство. Но пока президент не сделал этого, премьер пообещал и дальше работать уже в антикризисном режиме.

Более того Владимир Гройсман объявил о том, что идет на выборы со своими единомышленниками отдельной партией. Таким образом, он хочет продолжить курс реформ, которые реализовал за последние 3 года.

Его политическая сила будет носить название «Украинская стратегия»:

«Для меня участие в выборах - не просто желание участвовать в выборах. У меня четкий взгляд на то, что может сделать Украину и украинцев сильнее. И считаю, что эти шаги должны быть реализованы», - пояснил Гройсман.

Интересно, что даже до объявления названия и представления своих единомышленников украинцы уже продемонстрировали серьезный уровень доверия новой партии. Так опрос, проведенный Институтом социологических исследований «Основа» показал, что за партию премьера готовы отдать голоса 2,9% опрошенных граждан. Такая поддержка показывает, что «Украинская стратегия» проходит в парламент.

Растет уровень поддержки новой политической партии и в Харьковской области.

Депутат Балаклейского горсовета Владимир Тризна рассказал, почему поддерживает партию премьера:

«Владимир Гройсман и его правительство обеспечили стабильность страны в сложные времена. Не только не допущено дефолта или есть какие-то минимальные социальные стандарты, а есть их постоянный рост. Гройсман имеет четкое видение и продуманную стратегию развития государства. Не только открыто декларирует ее направления - европейская интеграция, повышение качества жизни, экономическая независимость - но и последовательно своими решениями и действиями приближает к ним страну».

Агентство Телевидения Новости