Дело Ющенко. Экс-президент отрицает обвинения

Бывший президент Украины Виктор Ющенко отрицает предъявленные ему обвинения о незаконном выводе из государственной собственности резиденции «Межигорье».

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Да, действительно, 4 июня этого года по вызову я прибыл к следователю Генеральной прокуратуры, где мне было сообщено о подозрении. Коротко суть указанного подозрения сводится к тому, что якобы я с 2002 года вступил в сговор с Януковичем по завладение им урочища «Межигорье», - написал Ющенко.

По его словам, он не видит «повода прятаться или притворяться больным, как это стало модным».

«Всякие обвинения отвергаю, потому что не вижу ни оснований, ни доказательств. В суде я это бесспорно докажу! Есть ли в деле политический подтекст? Очевидно, есть », - написал Ющенко.

Он отметил, что общество видит, как постепенно «снята ответственность практически со всех фигурантов громких дел о сепаратизме, государственной измене и убийств на Майдане».

«Поэтому приходится искать новые громкие дела, имитировать бурную деятельность», - добавил экс-президент.

Напомним, Генеральная прокуратура сообщила о подозрении Ющенко по делу о механизме вывода из государственной собственности резиденции «Межигорье» в 2007 году.

Агентство Телевидения Новости