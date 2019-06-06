Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:28
Просмотров: 52

Депутаты отказались увольнять Климкина, Полторака и Грицака

Депутаты отказались увольнять Климкина, Полторака и Грицака

Верховная Рада не поддержала отставку и увольнение с должности министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

Депутаты голосовали за два проекта постановления.

За проект постановления под регистрационным № 10367, которым предусматривалось принять отставку Климкина с должности министра иностранных дел Украины, проголосовал лишь 141 народный депутат при необходимом минимуме 226.

Также парламент не поддержал проект постановления, внесенный президентом Украины, об увольнении Климкина с должности главы МИД. За этот проект постановления проголосовали 137 (при необходимом минимуме 226) народных депутатов.

Потом Верховная Рада Украины не поддержала президентский проект постановления об увольнении Степана Полторака с должности министра обороны Украины (№ 10344).

За проект проголосовали всего 67 народных депутатов из 307 зарегистрированных в сессионном зале. 

Во время рассмотрения вопроса, в частности председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак и председатель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов отметили, что их фракции не будут поддерживать увольнение министра обороны без одновременного внесения представления на назначение нового.

И в завершение парламент не поддержал президентский проект постановления об увольнении Василия Грицака с должности председателя Службы безопасности Украины (№10345).

За проект постановления проголосовали только 78 народных депутатов из 304 зарегистрировавшихся в сессионном зале.

При рассмотрении вопроса первый заместитель председателя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук напомнил, что Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны накануне постановил передать этот вопрос на рассмотрение народных депутатов для принятия решения.

Напомним, 30 мая Зеленский внес в Верховную Раду представление об увольнении с должности министра иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и председателя СБУ Грицака.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 