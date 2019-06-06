Депутаты отказались увольнять Климкина, Полторака и Грицака

Верховная Рада не поддержала отставку и увольнение с должности министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

Депутаты голосовали за два проекта постановления.

За проект постановления под регистрационным № 10367, которым предусматривалось принять отставку Климкина с должности министра иностранных дел Украины, проголосовал лишь 141 народный депутат при необходимом минимуме 226.

Также парламент не поддержал проект постановления, внесенный президентом Украины, об увольнении Климкина с должности главы МИД. За этот проект постановления проголосовали 137 (при необходимом минимуме 226) народных депутатов.

Потом Верховная Рада Украины не поддержала президентский проект постановления об увольнении Степана Полторака с должности министра обороны Украины (№ 10344).

За проект проголосовали всего 67 народных депутатов из 307 зарегистрированных в сессионном зале.

Во время рассмотрения вопроса, в частности председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак и председатель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов отметили, что их фракции не будут поддерживать увольнение министра обороны без одновременного внесения представления на назначение нового.

И в завершение парламент не поддержал президентский проект постановления об увольнении Василия Грицака с должности председателя Службы безопасности Украины (№10345).

За проект постановления проголосовали только 78 народных депутатов из 304 зарегистрировавшихся в сессионном зале.

При рассмотрении вопроса первый заместитель председателя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук напомнил, что Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны накануне постановил передать этот вопрос на рассмотрение народных депутатов для принятия решения.

Напомним, 30 мая Зеленский внес в Верховную Раду представление об увольнении с должности министра иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и председателя СБУ Грицака.

Агентство Телевидения Новости