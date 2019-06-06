На улице Академика Павлова иностранцы ограбили автомобиль (фото)

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о том, что неизвестные похитили 3000 гривен из автомобиля, поступила 4 июня в 16:20 от пострадавшего.

Оказалось, что на улице Академика Павлова двое иностранцев отключили водительскую дверь припаркованного автомобиля «Volkswagen» и похитили деньги из салона, а после этого сели в свой автомобиль и продолжили наблюдать за машинами, которые водители оставляли на парковке.

Когда пострадавший подошел к своей машине и обнаружил пропажу денег, то сразу позвонил в полицию. Правоохранители во время отработки места преступления разоблачили воров благодаря мужчине,который предоставил запись из своего видеорегистратора. На записи видно момент кражи.

Злоумышленниками оказались 39 и 40-летние граждане Грузии.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (кража) УК Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 5 лет тюремного заключения.

Мужчины задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Досудебное расследование продолжается.

Агентство Телевидения Новости