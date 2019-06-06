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Нойок, чьим последним клубом в Украине был харьковский "Металлист", продолжит играть в Беларуси
Бывший футболист харьковского "Металлиста" Александр Нойок подписал новый контракт с брестским "Динамо".
Нойок играл за "Металлист" до распада команды.
В 2016 году Нойок стал игроком минского "Динамо".
В 2018-м перешел в "Динамо" (Брест). Как сообщил официальный сайт этого клуба, контракт 27-летнего Нойока истекал после завершения текущего сезона. Стороны подписали новый контракт, который рассчитан до конца 2021 года.
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