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Нойок, чьим последним клубом в Украине был харьковский "Металлист", продолжит играть в Беларуси

Нойок, чьим последним клубом в Украине был харьковский Металлист, продолжит играть в Беларуси

Бывший футболист харьковского "Металлиста" Александр Нойок подписал новый контракт с брестским "Динамо".

Нойок играл за "Металлист" до распада команды.

В 2016 году Нойок стал игроком минского "Динамо".

В 2018-м перешел в "Динамо" (Брест). Как сообщил официальный сайт этого клуба, контракт 27-летнего Нойока истекал после завершения текущего сезона. Стороны подписали новый контракт, который рассчитан до конца 2021 года.

 

Агентство Телевидения Новости

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