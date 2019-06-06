На Регистраторской вода заливает всю улицу

Так, прямо из-под земли, со странным грохотом, на улицу Регистраторскую вырывается вода. Магистральную трубу здесь прорвало накануне вечером. Давление что ни час, то усиливается, а вода заливает улицу - жалуются местные жители.

Анна Рысь, флористка:

Оно уже течет второй или третий день. Вызывали "Водоканал", но они просто отвечают, но реакции - ноль, вообще, никто не приезжает. Изначально начался маленький ручеек. Оно началось как маленький гейзер, текло-текло, а на второй-третий день прорвало полностью. То есть все начало затапливать.

Чтобы улицу вовсе не залило, местным пришлось выйти на улицу с лопатами и сделать небольшую запруду, чтобы пустить воду дальше в реку. Однако это создало проблему для движения автомобилей и поездов, курсирующих через Регистраторскую с завода "Свет шахтера". Елена Ткаченко, местная жительница, говорит - на их вызовы никто не реагирует.

Елена Ткаченко, уборщица:

Значит, с четырех часов, вчера, мы начали обзванивать всех - горячие линии, приемную Кернеса, "Водоканал", естественно. Всех мы обзванивали - сейчас приедут, сейчас приедут. Потом у них была в 8 часов вечера пересменка, после пересменки в 20 минут девятого приедут. После 10 вечера звоню - ждите, они на подъезде. Не знаю, на каком подъезде они были, но, говорят, в 10 минут 11 они приехали, посмотрели. И самое интересное - мы дали заявку отключить воду. Но ее никто не отключает, вода льется, питьевая, какая может быть экономия?

Местные показывают свои подвалы - они почти наполовину затоплены водой. И это далеко не впервые, - рассказывает молодая мать Мария Огаркова. Зимой, говорит она, тоже прорывало трубу, и на месте застряла скорая, а потом и пожарная машина.

Мария Огаркова, молодая мать:

Была зима, застряла скорая помощь. И там у ребенка была рука поломанная, то есть какой-то был перелом. И она застряла. Мы своими силами помогали ей выехать - не получилось. Вызвали пожарную машину. Она застряла, заезжала там, где на данный момент прорвало трубу. Она провалилась. Ей, естественно, вызвали вторую пожарную машину, чтоб вытащить. Повытягивали всех и поехали - у нас неоднократно прорывает эта труба.

На все вопросы журналистов в "Водоканале" советуют писать журналистский запрос. А местные пока укрепляют плотину, которую понемногу смывает поток воды, который все усиливается.

Агентство Телевидения Новости