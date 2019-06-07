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На ХТЗ ограбили мужчину, грабитель задержан

На ХТЗ ограбили мужчину, грабитель задержан

В Индустриальном районе Харькова правоохранители задержали грабителя.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, около 19 часов 6 июня во время патрулирования полицeйские получили информацию о совершении грабежа на улице Электовозной и ориентировку на неизвестного, который с применением силы открыто завладел банковской карточкой заявителя.

Впоследствии на улице Шариковой полицeйские увидели мужчину, который подпадал под ориентировку.

Во время поверхностной проверки мужчины патрульные обнаружили у него карточку заявителя, с которой он уже успел снять денежные средства в размере 2000 гривен.

Для установлeния всех обстоятельств происшествия на место вызвали следственно-опeративную группу.

 

Агентство Телевидения Новости

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