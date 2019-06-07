На Салтовке автомобиль сбил пенсионерку: женщина скончалась

6 июня в 7:55 по улице Гвардейцев Широнинцев произошло ДТП, в результате которого погибла 72-летняя женщина.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, предварительно установлено, что 72-летний водитель автомобиля "Daewoo Sens" совершил наезд на пешехода.

От полученных травм пострадавшая скончалась в больнице.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Агентство Телевидения Новости