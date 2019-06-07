Дело "черных риэлторов": два подозреваемых арестованы

Суд взял под стражу «черных риэлторов», подозреваемых в серии квартирных мошенничеств.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Двоих из них суд арестовал с правом внесения залога в сумме более 500 тысяч гривен.

Еще 2 фигурантам уголовного производства меры пресечения планируется избрать в ближайшее время.

Прокуратура настаивает на взятии всех злоумышленников под стражу.

Задержали «черных риэлторов» при попытке продать чужое жилье по поддельным документам.

По данным предварительного расследования, подозреваемые - 43-летний харьковчанин, его 65-летняя мать, 29-летняя подруга и 30-летний знакомый - действовали в течение 2016-2019 гг.

Сейчас следствием установлено 10 эпизодов преступных действий. Убытки от незаконного отчуждения недвижимости превышают 5 миллионов гривен.

Объектами для сделок становились, как правило, квартиры, законные владельцы которых умерли.

Злоумышленники переоформляли и перепродавали жилье, используя при этом поддельные паспорта (вклеивали к документам покойников собственные фото или фото подставных лиц), поддельные договоры дарения и т.п.

Так, к преступной деятельности они привлекли даже 84-летнюю бабушку, которая выдавала себя за уже умерших обладательниц разных квартир.

Частные нотариусы по поддельным паспортам удостоверяющих право собственности на недвижимость, жилье продавали от имени покойников: иногда - фиктивно, иногда - реальным покупателям.

В одном из случаев злоумышленники даже инициировали судебный спор. За несуществующий долг в 20 тысяч гривен они отсудили дом, реальная стоимость которого более 2 миллионов гривен.

Во время обысков у фигурантов уголовного производства изъяли поддельные документы, цифровую технику, на которой они изготавливались, паспорта умерших и денежные средства.

43-летнего харьковчанина подозревают в совершении преступлений по ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц, и покушение на мошенничество).

Его 30-летнему сообщнику инкриминируются аналогичные эпизоды, кроме того, ему объявлено о подозрении в использовании заведомо ложных документов (ч. 4 ст. 358 УК Украины).

29-летнюю женщину подозревают в покушении на мошенничество в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Их 65-летнюю сообщницу подозревают в мошенничестве и покушении на мошенничество (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190 УК Украины).

Кроме того, 84-летней пенсионерке, что выдавала себя за покойных владельцев квартир, объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 358 УК Украины (использование заведомо поддельного документа).

Агентство Телевидения Новости