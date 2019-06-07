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Житель Харьковщины "заминировал" кафе в многоэтажке

Житель Харьковщины заминировал кафе в многоэтажке

Правоохранители разоблачили 30-летнего мужчину, который «заминировал» кафе в многоэтажке в райцентре под Харьковом.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 5 июня в полицию поступило сообщение о закладке взрывчатки в кафе, расположенном на 4 микрорайоне города Лозовая.

Прибывшие на место происшествия правоохранители обследовали помещения кафе общей площадью 55 кв. метров, которое находится на 1-м этаже 9-ти этажного дома. 

Никаких взрывных устройств или опасных веществ не обнаружили.

Полицейские установили злоумышленника, сделавшего ложное сообщение. Им оказался 30-летний житель пгт. Краснопавловка Лозовского района.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. 

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.

Агентство Телевидения Новости

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