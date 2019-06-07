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Под Харьковом в массовой драке избили прокурора - СМИ
В Харьковской области произошла массовая драка, в ходе которой избили работника прокуратуры.
Об этом УНН сообщили источники в правоохранительных органах.
Причиной драки, по их данным, стал дорожный конфликт, возможно, из-за превышения скорости автомобиля прокурором.
По предварительным данным, в драке участвовали 8-9 человек.
По данным источника издания, пострадавшему прокурору сломали два ребра.
По данному факту правоохранители открыли досудебное расследование по ч. 1 ст. 296 УК Украины – «Хулиганство».
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