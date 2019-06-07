В Дергачах с крыши школы упал и разбился насмерть неизвестный мужчина

6 июня в 13:05 в полицию поступило сообщение о том, что в реанимационное отделение Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи в тяжелом состоянии доставили неизвестного мужчину в возрасте около 25-30 лет, который, не приходя в сознание, скончался в больнице.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Правоохранители установили, что во время проведения ремонтных работ мужчина упал с крыши здания школы в Дергачах.

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Дергачевского отдела полиции.

Сейчас правоохранители устанавливают личность умершего и все обстоятельства произошедшего.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Агентство Телевидения Новости