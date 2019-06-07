У пассажира автобуса нашли наркотики

6 июня в полицию поступило сообщение о том, что на стационарном посту «Высокий» остановлен автобус маршрутом «Нова-Водолага-Харьков».

Во время проверки у одного из пассажиров автобуса, 41-летнего жителя Мерефы, в сумке обнаружили 33 полимерных пакета с веществом растительного происхождения в сухом измельченном состоянии с характерным запахом конопли.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

При обыске по месту жительства мужчины полицейские изъяли 170 корней растений конопли, 46 стеклянных банок и 18 полимерных банок с сухим веществом растительного происхождения, 23 куста конопли в высушенном состоянии и 72 посаженных и обработанных куста наркосодержащих растений.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Агентство Телевидения Новости