На Харьковщине ищут подростка, пропавшего две недели назад

На Харьковщине разыскивают пропавшего Алексея Шелеста, 2004 года рождения.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 24 мая около 10 часов утра подросток ушел из дома, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Подросток имеет рост 170 см, худощавое телосложение, русые волосы и карие глаза.

На верхней губе слева у мальчика есть небольшой шрам.

Разыскиваемый подросток был одет в темно-синюю футболку, джинсовые шорты, резиновые тапочки синего цвета.

Какую-либо информацию о местонахождении разыскиваемого правоохранители просят сообщать в Харьковский отдел полиции по телефонам: (057) 748-73-50, (057) 748-32-33, 0990732499, 102 или другим удобным способом.

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