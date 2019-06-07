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Сезон купания: на пляже в Харьковской области обнаружили кишечную палочку

Сезон купания: на пляже в Харьковской области обнаружили кишечную палочку

В Харьковской области начались сезонные обследования пляжей и мест для купания на соответствие нормативным бактериологическим показателям.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Так, по результатам исследований проб воды из реки Балаклейка Балаклейского района было установлено, что содержание в воде лактозоположительных кишечных палочек превышает нормативные значения.

Также была опубликована интерактивная карта нерекомендованных для купания мест в Харьковской области, которая обновляется при получении новых результатов лабораторных исследований.

Кроме того, был опубликован перечень мест массового отдыха на водных объектах, находящихся под мониторинговым контролем специалистов Лабцентра, с которым можно ознакомиться здесь.

 

Агентство Телевидения Новости

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