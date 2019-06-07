Крупные предприятия Харьковщины пополнили государственный бюджет на 10 миллиардов гривен

За пять месяцев 2019 года крупные налогоплательщики Харьковщины перечислили в Общий фонд государственного бюджета 10 млрд. 190 млн. грн. платежей.

Как сообщили в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГФС, это на 2,7 млрд. грн., или на 36,3% превышает поступления за аналогичный период прошлого года.

По информации начальника Харьковского управления Галины Феденко, за 5 месяцев текущего года в государственный бюджет поступило:

3 млрд. 780 млн. грн. налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (+ 43,2%);

3 млрд. 723 млн. грн. акцизного налога (+46,2%);

2 млрд. 111 млн. грн. налога на прибыль предприятий (+17,8%);

182 млн. грн. налога на доходы физических лиц в части, которая платится в государственный бюджет (+18%) и прочее.

В частности, в мае 2019 г. Общий фонд государственного бюджета получил 2 млрд. 638 млн. грн. налогов (+50%), в т.ч. 887 млн. грн. налога на прибыль предприятий, 882 млн. грн. акцизного налога (в 4,19 раза больше, чем в мае 2018г.), 752 млн. грн. налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (+75%), 38,7 млн. грн. налога на доходы физических лиц (+30%) и прочее.

Агентство Телевидения Новости