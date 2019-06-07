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Назначена сессия Харьковского городского совета
19 июня в сессионном зале горсовета (пл. Конституции, 7) состоится двадцать седьмая сессия Харьковского городского совета VII созыва.
Соответствующее распоряжение подписал Харьковский городской голова Геннадий Кернес.
В повестке дня значится 74 вопроса и «Разное».
Начало сессии запланировано на 10:00.
Напомним, ранее сообщалось о том, что на ближайшее заседание сессии Геннадий Кернес намерен вынести вопрос об обратном переименовании проспекта Петра Григоренко в проспект маршала Жукова.
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