Назначена сессия Харьковского городского совета

19 июня в сессионном зале горсовета (пл. Конституции, 7) состоится двадцать седьмая сессия Харьковского городского совета VII созыва.

Соответствующее распоряжение подписал Харьковский городской голова Геннадий Кернес.

В повестке дня значится 74 вопроса и «Разное».

Начало сессии запланировано на 10:00.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на ближайшее заседание сессии Геннадий Кернес намерен вынести вопрос об обратном переименовании проспекта Петра Григоренко в проспект маршала Жукова.

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