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Под Харьковом произошел конфликт со стрельбой

Под Харьковом произошел конфликт со стрельбой

6 июня около 18:20 в селе Гайдары Змиевского района произошла стрельба, в результате которой пострадал местный житель.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как было установлено, 56-летний местный житель приехал на автомобиле в магазин, где в это время находился 41-летний его односельчанин. Между ними возник словесный конфликт. В ходе словесной перепалки старший мужчина достал из своего автомобиля травматический пистолет и несколько раз выстрелил в оппонента, после чего уехал.

Вещественные доказательства с места происшествия изъяты.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 7 лет лишения свободы.

56-летнего мужчину задержали правоохранители. 

Ему сообщено о подозрении в совершении преступления. 

По информации Newsroom, задержанным оказался чиновник Харьковского городского совета - глава Департамента развития телекоммуникационных технологий и связи Виктор Потанин.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному. 

Все обстоятельства конфликта полиция устанавливает.

Агентство Телевидения Новости

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