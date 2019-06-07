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Скандал в финале плей-офф НХЛ Кубка Стэнли

Скандал в финале плей-офф НХЛ Кубка Стэнли

Скандальным вышел пятый матч финальной серии Кубка Стэнли между "Сент-Луисом" и "Бостоном".

В середине третьего периода хоккеист "Сент-Луиса" Дэвид Перрон забросил шайбу, после которой счет стал 2:0 в пользу его команды. Но взятие ворот оказось возможным лишь из-за того, что в этой, голевой атаке, был сбит с нарушением правил хоккеист "Бостона" Ноэл Аччиари. Однако арбитр никак не среагировал на нарушение правил, игнорируя протесты "Бостона"..

В итоге "Сент-Луис" довел до победы этот матч - 2:1 и повел 3-2 в серии до четырех побед.


Агентство Телевидения Новости

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