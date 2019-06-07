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Летнее разноцветье в Харькове: в сквере "Стрелка" проходит выставка цветов

Лина со своей подругой в обеденный перерыв пришли сюда, чтобы немного отдохнуть и сделать несколько «селфи». Ведь грех не воспользоваться такой красотой, шутят девушки. Цветы здесь очень яркие, поэтому и глаза отдыхают, и на страничках в «соцсетях» прибавляются «лайки»

Лина Шмат, харьковчанка

Ну, потому что это добавляет настроения. Всем девочкам нравятся цветы - не только, когда их дарят. Поэтому, ну, нам понравилось, мы «фоткаемся» здесь периодически. До этого была другая инсталляция

Инсталляции здесь и правда часто меняются, говорит Сергей Лысенко. Именно он со своими коллегами сделал эти живые выставки традицией и даже рекордом.

В 2016 флаг Украины, который был создан из миллиона желтых и голубых цветочков, стал официально зарегистрированным рекордом.

Сергей Лысенко, руководитель акции «Флаг Украины - флаг мира»

Мы уже традиционно пятый год проводим выставки тематические цветов, как весной, так и осенью тоже. И в этом году обещаем харьковчанам какие-то интересные сюрпризы

Несмотря на то, что сквер «Стрелка» сейчас на реконструкции и так тщательно как раньше его украсить нельзя, организаторы обещают, что цветы будут появляться на новых локациях.

Сергей Лысенко говорит, что харьковские цветочные идеи одалживают и другие города Украины. Среди них и Киев, и города западной Украины, но Харьков – всегда впереди.

Сергей Лысенко, руководитель акции «Флаг Украины - флаг мира»

Нам очень приятно, что это нравится харьковчанам. Мы ни одного отзыва негативного не получили, и даже в этом доме, казалось бы, который рядом. Они живут, по вечерам ходят. Говорят теперь: «Мы ходим в парк цветов». Поэтому приглашаю всех харьковчан - пожалуйста, приходите, любуйтесь, фотографируйтесь, получайте положительные эмоции

Организаторы обещают, что цветочное разнообразие на набережной будет до осени.

Все это время будут пополнять и цветочный ассортимент, и менять инсталляции.

 

Агентство Телевидения Новости

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