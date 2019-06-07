На Харьковщине объявлено штормовое предупреждение

В Харьковской области на 8 июня объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

По прогнозам синоптиков, 8 июня днем ​​в большинстве западных, центральных, Одесской, Сумской, а также Харьковской областях ожидается град и шквалы 15-20 м / с.

Погодные условия соответствуют первому (желтому) уровню опасности.

По данным Харьковского Гидрометцентра, в течение суток 8 июня по области и городу ожидаются грозы, местами град, шквал, 15-20 м / с.

8 - 10 июня в лесах области будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).

Грозы и кратковременные дожди на Харьковщине ожидаются и 9 июня.

Температура ночью 15 - 20 °, днем 27 - 32 °.

Без существенных осадков в Харьковской области будет с 10 июня.

Ветер восточный, 7 - 12 м / с.

Температура ночью 15 - 20 °, днем 28 - 33 °.

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