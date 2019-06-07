На Харьковщине объявлено штормовое предупреждение
В Харьковской области на 8 июня объявлено штормовое предупреждение.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
По прогнозам синоптиков, 8 июня днем в большинстве западных, центральных, Одесской, Сумской, а также Харьковской областях ожидается град и шквалы 15-20 м / с.
Погодные условия соответствуют первому (желтому) уровню опасности.
По данным Харьковского Гидрометцентра, в течение суток 8 июня по области и городу ожидаются грозы, местами град, шквал, 15-20 м / с.
8 - 10 июня в лесах области будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).
Грозы и кратковременные дожди на Харьковщине ожидаются и 9 июня.
Температура ночью 15 - 20 °, днем 27 - 32 °.
Без существенных осадков в Харьковской области будет с 10 июня.
Ветер восточный, 7 - 12 м / с.
Температура ночью 15 - 20 °, днем 28 - 33 °.