Питомцы Харьковского зоопарка посетили школьный летний лагерь
Зимой они спят, они опускаются на дно пруда, на дно реки, зарываются в ил и всю зиму спят.
Черепахи, сова, кролики и даже дикобраз. Чтобы совместить, как говорится приятное с полезным, пернатые и пушистые обитатели городского зоопарка посетили школьников, которые сейчас отдыхают в летних лагерях с познавательной выездной лекцией.
Жанна Сивуха, пресс-секретарь зоопарка
Дети – ученики школы с 3 по 7 классы – узнали очень много удивительных фактов о черепахе, улитке, шиншилла, кролике и многих других. Кроме того детки увидели этих животных и смогли буквально прикоснуться к миру живой природы. Самый большой восторг и искренне недоумение детей вызвала та информация, что болотная черепаха на самом деле не медлительная, а шустрая и проворная.
Дети узнали от специалистов еще кучу интересных фактов о животных, которых кроме как увидеть воочию - можно было еще и погладить. Дети говорят, больше всего понравился еж, дикобраз и конечно же пушистые кролики.
Влада, пятиклассница
Мне сегодня больше всего понравился дикобраз, он такой большой достаточно, впечетляет.
Милена, третьеклассница
Мне понравилось всё потому, что это было необычно и очень даже мило.
Сотрудники детского лагеря уверены всю полученную информацию таким интерактивным путем, дети усвоили на отлично, поэтому будут ею пользоваться в новом учебном году.
Виктория Ткач, директор школы №100
В нашому таборі на сьогодні 215 діток відвідує наш табір "Сонечко". Тому звичайно такі заходи необхідні. Отакі зустрічі і лекцію прослухали цікаво діти і подивилися на тварин, щось цікаве нове дізналися. Це дуже корисний захід.
Лекцию закончили главным правилом, что близко к животным подходить нельзя и тем более не стоит трогать их детей.