Грабители на улице напали на пенсионерку: один из них задержан

В Харькове правоохранители задержали грабителя, напавшего на пенсионерку.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в полицию обратилась пожилая женщина с сообщением о том, что двое неизвестных мужчин на улице Садовопарковой повалили ее на землю и сорвали золотую цепочку с крестиком.

Одного из злоумышленников полицейские задержали. Им оказался 34-летний харьковчанин.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

Следователем Слободского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от 4 до 6 лет лишения свободы.

Сейчас правоохранители принимают меры по задержанию второго нападавшего.

Агентство Телевидения Новости