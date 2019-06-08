Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 8 июня, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воду отключили по следующим адресам:

Московский район: ул. Гвардейцев Широнинцев, 39-д (п. №1) до 17:00 08.06.19 г., ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 42-а (п. №2, стояк) до 20:00 08.06.19 г.

Индустриальный район:

пр. Московский, 298 (п. №3) до 17:00 08.06.19 г.

Киевский район:

ул. Академика Проскуры, 3-б (п. №1) до 17:00 08.06.19 г., ул. Академика Проскуры, 3 (п. №3, спаренный стояк), ул. Сумская, 26 (п. №,) до 20:00 08.06.19 г.

Немышлянский район:

шоссе Салтовское, 240 (п. №2) до 17:00 08.06.19 г.

Новобаварский район:

ул. Тимирязева, 40 (стояк), пер. Ижевский, 15 до 20:00 08.06.19 г.

Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 173 (п. №4, стояк), пр. Петра Григоренко, 45 (стояк) до 20:00 10.06.19 г.

Холодногорский район:

ул. Полтавский шлях, 130/132 (п. №1) до 17:00 08.06.19 г.

Шевченковский район:

пр. Победы, 72-а (п. №1), ул. Деревянко, 15 (п. №1) пр. Людвига Свободы, 32, 34, 36, 36-а, ул. Ахсарова, 13 до 17:00 08.06.19 г., ул. Балакирева, 25 ул. Дорошенковская (ч/с), пер. 1-й Дорошенковский (ч/с), въезд 1-й Дорошенковский (ч/с), пер. 2-й Дорошенковский (ч/с), въезд 2-й Дорошенковский (ч/с) до 20:00 08.06.19 г.

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