Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:17
Просмотров: 6

Движение транспорта в районе ТЦ Барабашово перекрыто

Движение транспорта в районе ТЦ Барабашово перекрыто

Забастовка предпринимателей рынка Барабашово продолжалась всю ночь и утром улицы, прилегающие к торговому центру, все еще были перекрыты.

Движение транспорта в направлении рынка ограничено на следующих перекрестках: Амурская-Тюринская, Академика Павлова-Тюринская, Механизаторская-Академика Павлова и Юбилейный-Льва Ландау. 

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, на месте дежурят экипажи патрульной полиции и отводят частный транспорт, который не пропускают участники акции. Общественный транспорт, как сообщили в полиции, продолжает движение.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 