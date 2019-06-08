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У харьковчанина дома нашли боеприпасы

У харьковчанина дома нашли боеприпасы

37-летний ранее судимый харьковчанин хранил по месту жительства в Слободском районе города гранату и патроны. 

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Обнаружили запрещенные предметы полицейские в ходе обыска в его квартире. 

Правоохранители изъяли корпус ручной гранаты «Ф-1», запал к ней и около десятка разнокалиберных патронов.

Изъятое направили на экспертное исследование.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. 

Харьковчанину грозит до 7 лет лишения свободы.

 

Агентство Телевидения Новости

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