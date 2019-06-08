Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:35
Просмотров: 90

На Академика Павлова RAV4 врезался в патрульный Prius

На Академика Павлова RAV4 врезался в патрульный Prius

Накануне в 19-50 на улице Академика Павлова-301 столкнулись Тoyota RAV4 и служебный автомобиль патрульной полиции Toyota Prius. 

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, по предварительным данным, патрульный автомобиль двигался по полосе встречного двидения с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. Тoyota RAV4 поворачивал налево с прилегающей территории на главную дорогу.

Пострадавших нет. Собранные на месте ДТП материалы направлены в отдел дознания УПП Харьковской области.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 