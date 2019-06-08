На Академика Павлова RAV4 врезался в патрульный Prius

Накануне в 19-50 на улице Академика Павлова-301 столкнулись Тoyota RAV4 и служебный автомобиль патрульной полиции Toyota Prius.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, по предварительным данным, патрульный автомобиль двигался по полосе встречного двидения с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. Тoyota RAV4 поворачивал налево с прилегающей территории на главную дорогу.

Пострадавших нет. Собранные на месте ДТП материалы направлены в отдел дознания УПП Харьковской области.

Агентство Телевидения Новости