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Под Луганском на мине подорвались трактористы

Под Луганском на мине подорвались трактористы

В Луганской области возле города Попасная двое трактористов во время проведения сельскохозяйственных работ в поле подорвались на мине.

Об этом сообщил заместитель руководителя Луганской ОВГА Юрий Клименко на своей странице в Facebook.

"Пострадавшие ребята, жители села Троицкое 1993 и 1971 г.р., получили осколочные ранения верхних и нижних конечностей. У одного из них еще и контузия", - написал Клименко.

По его словам, пострадавшие находятся в хирургическом отделении Попаснянской ЦРБ и получают всю необходимую медицинскую помощь.

Состояние здоровья пострадавших удовлетворительное.

По словам Клименко, в результате подрывов на востоке Украины за период боевых действий уже погибли около 300 гражданских лиц, еще 600 – получили ранения.

Среди пострадавших – 125 детей, из которых 27 погибли.

Агентство Телевидения Новости

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