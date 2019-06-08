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Избитый на "Барабашово" журналист находится в тяжелом состоянии в реанимации

Избитый на Барабашово журналист находится в тяжелом состоянии в реанимации

Оператор службы новостей ««Вісті»  Вадим Макарюк, которого вчера, 7 июня, во время столкновений на территории ТЦ "Барабашово" избили неизвестные, находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщила его коллега, журналист службы новостей «Вісті» Анна Черненко на своей странице в Фейсбук.

«Вадик в тяжелом состоянии. Случилось кровоизлияние, но он в сознании. Сейчас в реанимации. Только что проведали. Врачи прогнозов как всегда в таких ситуациях не дают. Но он боец, пожал руку. Восстановить, что произошло, нельзя. Карточку забрали», - написала она.

Как сообщил ей сам Макарюк, его догнали несколько человек, сбили с ног и избили.

«Я надеюсь, что он как можно скорее поправится, но это точно будет долгий процесс», - отметила Черненко.

Журналистка  попросила всех, кто располагает  фото- или видеосъемкой вчерашних событий на «Барабашово», присылать ей.

 

Агентство Телевидения Новости

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