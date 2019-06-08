Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:30
Просмотров: 135

Под Харьковом в сточной трубе обнаружили останки мужчины, пропавшего 3 месяца назад - СМИ

Под Харьковом в сточной трубе обнаружили останки мужчины, пропавшего 3 месяца назад - СМИ

В поселке Ольшаны Дергачевского района Харьковской области в сточной трубе обнаружили человеческие останки. 

Об этом УНН сообщили источники в правоохранительных органах.

Сточная труба, в которой обнаружены фрагменты костей и одежды, примыкает к пруду "Шматово".

Полицейским удалось установить личность покойного. Им оказался местный житель 1959 года. 

Мужчина исчез в марте 2019 года, уехав из дома на своем авто. С тех пор местонахождение его было неизвестно.

Полиция начала досудебное расследование (ст. 115 УК Украины - умышленное убийство).

Обстоятельства смерти мужчины устанавливаются.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 