Сегодня 15:10
Просмотров: 69
С Эвереста альпинисты спустили 11 тонн мусора
Непальские альпинисты спустили с Эвереста около 11 тонн мусора.
На это у них ушло полтора месяца, сообщает ВВС.
Акция проводилась в рамках программы по очистке Эвереста.
На Эвересте также нашли тела четырех альпинистов.
Тела найденных погибших не удалось опознать.
Как сообщили поисковики, склоны горы усеяны использованными кислородными баллонами, порванными палатками, банками и даже человеческими экскрементами.
Загрузка...