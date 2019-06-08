С Эвереста альпинисты спустили 11 тонн мусора

Непальские альпинисты спустили с Эвереста около 11 тонн мусора.

На это у них ушло полтора месяца, сообщает ВВС.

Акция проводилась в рамках программы по очистке Эвереста.

На Эвересте также нашли тела четырех альпинистов.

Тела найденных погибших не удалось опознать.

Как сообщили поисковики, склоны горы усеяны использованными кислородными баллонами, порванными палатками, банками и даже человеческими экскрементами.

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