Украина, Литва и Польша создали совместный комитет по вопросам безопасности

На Х Сессии Межпарламентской ассамблеи Украины, Литвы и Польши создан новый Комитет по вопросам безопасности.

Об этом сообщается в Twitter Верховной Рады Украины.

"На Х Сессии Межпарламентской ассамблеи Украины, Литвы и Польши создан новый Комитет МПА — по вопросам безопасности", — отмечается в сообщении.

За результатами Х Сесії Міжпарламентської асамблеї Верховної Ради України, Сейму Литовської Республіки та Сейму і Сенату Республіки Польща підписано заключний документ ✍️https://t.co/eQg5VGEiwn pic.twitter.com/5Fa8HtiK9t

— Верховна Рада України (@verkhovna_rada) June 8, 2019

Ранее Межпарламентская ассамблея Украины, Польши и Литвы призвала страны Европейского Союза и G7 ввести санкции против российских морских портов на Азовском море в ответ на незаконное сотрудничество с морскими портами на территории Крыма.

Кроме того, Межпарламентская ассамблея трех стран призвала страны ЕС продлить санкции против России, пока Москва полностью не выполнит минские договоренности и не будет восстановлена территориальная целостность Украины.

Агентство Телевидения Новости