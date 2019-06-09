Председатель НСЖУ призывает полицию оперативно расследовать избиение журналиста

Национальный союз журналистов Украины призывает Нацполицию к проведению оперативного качественного расследования жестокого избиения оператора Вадима Макарюка. А главное, к наказанию напавших.

Об этом сообщил председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко на странице в Facebook.

"Чрезвычайная ситуация в Харькове. В реанимацию госпитализирован после жестокого нападения оператор местных СМИ, в частности Вести, оператор для национального телеканала 24, член НСЖУ Вадим Макарюк. Титушки напали на оператора во время выполнения им профессиональных обязанностей - Вадим проводил съемку противостояния на местном рынке «Барабашово». По словам его коллеги, журналистки Анны Черненко, у Вадима диагностированы тяжелые кровоизлияния, он в реанимации. Правда, в сознании...", - написал он.

Кроме того, харьковские коллеги помнят, что нападение титушок в Харькове во время Евромайдана на регионального корреспондента СТБ Марию Милевскую и ее оператора до сих пор остается безнаказанным.... - отметил Томиленко.

Напомним, 7 июня на территории ТЦ «Барабашово» неизвестные избили 36-летнего оператора и завладели его видеокамерой. Мужчина находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста), ч. 1. ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

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