Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:25
Просмотров: 14

В столице Польши загорелся 130-метровый небоскреб

В столице Польши загорелся 130-метровый небоскреб

В Варшаве произошел пожар в недостроенном небоскребе высотой 130 метров, на тушение огня выезжало 130 пожарных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nowa Warszawa.

Отмечается, что огонь возник вечером 7 июня на строительной площадке комплекса The Warsaw Hub на самом верхнем 25 этаже. Вскоре пожар охватил три верхних этажа. Спасатели работали до 5 утра, чтобы локализировать огонь.

Вопреки прогнозам, здание небоскреба в результате пожара не пострадало. Жертв также нет.

По информации инвесторов, строительство небоскреба продолжится. Паралельно эксперты оценят ущерб от пожара и будут выяснять причины возникновения возгорания.

Согласно плану строительства, Варшавский центр - это комплекс, который будет состоять из трех высотных зданий: 86-метрового гостиничного здания и двух 130-метровых офисных башен. Все эти объекты будут соединены общей пятиэтажной базой, которая создаст большой фасад.

Планировалось, что комплекс будет сдан в эксплуатацию в следующем году.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 