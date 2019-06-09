В харьковском аэропорту отменены два итальянских рейса

Рейс EG 548 авиакомпании Ernest Airlines сообщением Харьков - Милан, который должен был отправиться из первой столицы сегодня, 9 июня, в 12:30, отменен.

Об этом сообщает онлайн-табло Международного аэропорта "Харьков".

Кроме того, самолет авиакомпании не прибудет в Харьков из Рима. Следовательно рейс EG 546 Харьков - Рим, который должен был отправиться из Харькова сегодня в 22:50, отменен.

О причинах отмены рейсов не сообщается.

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