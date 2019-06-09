За сутки в зоне ООС один военный получил боевые травмы

Вооруженные формирования Российской Федерации 22 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе в субботу, 8 июня. Из них семь раз - с применением запрещенных минскими соглашениями 122 мм артиллерии, а также минометов калибра 120 и 82 мм и вооружения танка.

"Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и автоматического стрелкового оружия", - говорится в сообщении штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 16 раз обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Водяное, Лебединское, Опытное, Новоселовка Вторая, Павлополь, Широкино, Марьинка, Красногоровка, Богдановка, Новотроицкое, Старогнатовка.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны шесть раз возле населенных пунктов Пивденное, Травневое, Золотое, Станица Луганская, Крымское, Хутор Вольный.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий получил боевые травмы.

Отмечается, что на каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, 8 июня одного оккупанта уничтожено и еще двое ранены.

С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил три раза: вблизи Верхнеторецкого боевики стреляли из 120 мм минометов, около Павлополя - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, у Новолуганского - из минометов калибра 120 мм.

Агентство Телевидения Новости