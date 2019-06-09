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На Киевщине ребенок выпал из окна восьмого этажа - мальчик погиб

На Киевщине ребенок выпал из окна восьмого этажа - мальчик погиб

В Петропавловской Борщаговке Киевской области из окна 8 этажа выпал и погиб двухлетний ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области.

"Полиция установила ход событий. Так, отец с сыном поднялись на 9 этаж в лифте и по лестнице пошли вниз. На 8 этаже мужчина поставил мальчика на подоконник, чтобы он посмотрел в окно. В это время ребенок через незапертое окно наклонился и упал вниз", - говорится в сообщении.

Как отмечается, прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть мальчика.

Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства по ст.166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) УК Украины. Наказывается ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Продолжается следствие.

Агентство Телевидения Новости

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