Стало известно, как живет Зайцева в СИЗО

Полтора года Елена Зайцева, виновница аварии на улице Сумской, находится в Харьковском СИЗО.

Об этом сообщает издание "Krapka", журналисты которого ознакомились с условиями жизни осужденной в изоляторе.

Так, пенитенциарщики вспоминают, что вначале несколько месяцев подряд девушка постоянно плакала и ни с кем не разговаривала. Сейчас же она нормально общается с сокамерницами - споров и конфликтов, как правило, не возникает.

Кроме того, Зайцева часто заходит в кабинет психолога просто выговориться, помимо обязательных занятий, читает и ходит в местную церковь.

По словам библиотекаря Ирины Петровны, осужденная больше интересуется классикой и женскими романами. В основном книги ей приносят родители. Из последнего, что она брала в библиотеке, это «Волки Лозарга» Жюльетты Бенцони, «Незабудка» Элизабет Лоуэлл и много разных произведений Дарьи Донцовой.

Что касается бытовых условий в СИЗО, никаких «вип-камер» здесь нет. Площадь камеры №400, в которой содержится Зайцева – стандартные для этого этажа 40 квадратных метров. В камере стоят двухярусные кровати, есть небольшой телевизор, стол для еды с электрочайником, умывальник, а также санузел, душ и биде. Кроме этого, на этаже есть общий душ для всех девушек. Пользуются они им два раза в неделю – это обязательно. Душевые кабинки чистые, но открытые – нет ни шторок, ни дверей.

Одна из проблем харьковского СИЗО - старые водопроводы, поэтому никто не пьет воду из-под крана, а покупают бутилированную воду для питья и чая. Впрочем, Зайцева до сих не питается едой, которую готовят в столовой изолятора, кроме хлеба, который выпекают там же.Продукты девушке приносят родные.

По словам экс-главы пенитенциарной службы Сергея Старенького, Елена Зайцева скорее всего, она будет сидеть в так называемой колонии-поселении. После проверки можно заниматься чем хочешь, по желанию – работать. Практически нет никаких ограничений в перемещении внутри колонии, количестве свиданий с родными. А через полгода родные могут снять ей домик в соседнем поселке и жить там вместе. Ей надо будет только приходить, «отмечаться»

Напомним, ДТП на улице Сумской произошло 18 октября 2017 года. В результате столкновения "Лексуса" и "Туарега" шесть человек погибли и пять были травмированы

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