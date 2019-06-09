Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:43
Просмотров: 89

Боксер впал в кому после нокаута. Состояние критическое

Боксер впал в кому после нокаута. Состояние критическое

Вечер бокса в мекссиканском городе Икстапа закончился трагически.

Бой в вестовй категории до 52,2 кг между двумя мексиканцами Хонатаном Родригесом и Фелипе Орукутой был остановлен в 10-м раунде. Орукута оставался на ногах, но уже не мог защищаться. Рефери прекратил избиение, присудив Родригесу победу техническим нокаутом.

Вот только покинуть ринг Орукута уже самостоятельно не сумел. Он потерял сознание и впал в кому.

Боксер доставлен в больницу. Его состояние оценивается, как критическое.

Это был 42-й бой в профессиональной какрьере 33-летнего Фелипе Орукуты, дравшегося, в том числе, за титул чемпоина мира по версии WBO. Орукута выиграл 36 боев и потерпел 6 поражений. Последние из которых поставило боксера на грань жизни и смерти.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 